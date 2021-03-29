'Yürek Kalemi'nden şiir dostlarına

Bursalı gazeteci Mustafa Türe'nin 2013 yılında yayınlanan 'Darağacında Yitirilen Hayaller' adlı kitabının ardından, ikinci kitabı da kitapseverlerle buluştu.

Türe'nin, Karina Yayınevi'nden çıkan 'Yürek Kalemi' adlı şiir kitabında 35 şiir yer alıyor. Roman türündeki ilk kitabından sonra, şiir kitabının mutluluğunu yaşadığını belirten Mustafa Türe, kitabıyla, şiir dostlarının yüreğine konuk olmayı hedeflediğini söyledi. Kelimelerin estetiği, zarafeti ve anlam derinliğiyle hasbihalde bulunmanın şiirin varlık sebebini oluşturduğunu dile getiren Türe, “Öznel bir olgu olan şiir, sözcüklerle resim çizmek gibi yürek terinin biçimlendirdiği esaslı bir uğraş. Şiir mefhumunun, her gönülde farklı bir yere, anlama ve tarife sahip olması, insan odaklı bir amacı hedeflemesinden kaynaklanıyor. Ben de kitabım aracılığıyla; umutlarımı, sevinçlerimi, hayallerimi, şiir dostlarıyla paylaşmayı istedim. Karşılıklı sohbet havasında, yüreklerimizin bir araya gelmesini istedim” diye konuştu.

Türe'nin kitabına, www.okumaodasi.com/yurek-kalemi linki aracılığıyla ulaşmak mümkün olurken, henüz matbaadan yeni çıkan kitap da çok yakında kitabevlerinin vitrinlerinde ve internet ortamındaki kitap satış noktalarında da yerini alacak.