Yürekler Mehmetçik için atıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzur getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününde bütün hızıyla devam ederken, sabah namazında 6 asırlık Ulucami'de toplanan Bursalılar, sınır ötesindeki Mehmetçik için dua etti.

Osmanlı'nın 4'üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi'nin adağı olarak yaptırılan, İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5'inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Bursa Ulucami'den bu kez Suriye'deki Mehmetçik için zafer nidâları yükseldi. Güneydeki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtının üçüncü günü sabahında, Bursalılar Ulucami'ye akın etti. Sabah namazında sınır ötesindeki Mehmetçik için dualar edilirken, Mehmetçiğin burnunun bile kanamadan yurda dönmesi ve terör sorununun tamamen ortadan kalkması dilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz çıkısında vatandaşlara simit, zeytin, peynir, çay ve çorba ikramları yapılırken, Mehmetçiğe moral desteği için yapılan sabah namazı bulunmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Başkan Aktaş ve Yılmaz, namazın ardından standın arkasına geçip, vatandaşlara kahvaltılık ikram etti.

Mehmetçiğe moral desteği vermek amacıyla böyle bir faaliyete imza attıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin güçlü ve kudretli bir devlet olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin geleceği, bölgenin huzuru ve Suriye'deki mazlum halkların selameti için Barış Pınarı operasyonunda mücadele eden askerlere muvaffakiyetler dileyen Başkan Aktaş, “İnşallah bu operasyon burunları bile kanamadan terörün sonlanması adına başarılı olur ve bizler askerlerimizi tekrar kucaklarız, bölgemiz tekrar huzur iklimine dönüşür. 83 milyonun yüreği onlarla beraber. Bugün biz de Ulucami'de halkımızla buluştuk. Fetih suresi okundu, kuranlar okundu, samimi yüreklerle dualar edildi. Asla hiçbir milletin namusunda, ırzından, bayrağında, toprağında gözü olmamış bir millet olarak, sadece ve sadece bizim ülkemizi, huzurumuzu ve ekonomimizi karıştırmak isteyen ve ona yönelik yapılan hesapları bertaraf etmek için yapılan bu operasyonda askerimize, komutanlarımıza ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.