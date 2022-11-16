Yurt dışından gelen maden yüklü tırları gasp eden 11 kişi tutuklandı

Türki Cumhuriyetler'den Türkiye'ye gelen maden yüklü tırları şoförlerini etkisiz hale getirip gasp eden 18 kişilik şebeke, nefes kesen operasyonla yakalandı. 5 milyon tutarındaki gasp olayının zanlılarından 11'i tutuklandı.

Türki Cumhuriyetler'den Türkiye'ye gelen bakır yüklü tırları sınır kapılarından itibaren takip eden çete, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 7 ayrı ildeki çalışmayla çökeltildi. Edinilen bilgiye göre genellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen Özbekistan ve Kırgızistan'dan gelen bakır yüklü tırları takip eden çete, tırların önünü keserek silahla sürücülerini etkisiz hale getirdi. Bakır yüklü tırları gasp eden 18 kişilik şebeke, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve '6136 SKM' suçlarından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin kentlerinin dahil edildiği planlı operasyonla yakalandı. 4 ayrı tırı durdurdukları ve 22 ton bakır gasp ettikleri tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon olan bakırlar da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K., C.B., A.B., E.A., İ.K., S.K., F.Y., M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı. K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. isimli zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.K. savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.