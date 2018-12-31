Yürüyen ve konuşan tablolar

Öğrenciler, yerli ve yabancı ünlü ressamların eserlerini canlandırdı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf dersi olan “Müze Eğitimi ve Uygulamaları” dersi dahilinde final projesi olarak gerçekleştirilen performans ilgi çekti. 36 öğrenci, Anabilim Dalı girişinde izleyiciyle buluştu. Resim tarihine damga vuran sanatçıların eserlerinin canlandırılması büyük ilgi gördü.

Dersin yürütücüsü olan Araş. Gör. Dr. Tuğba Gürkan Şenyavaş, yurt dışındaki bir sokak festivalinde gerçekleştirilen kostüm yürüyüşünden ilham alıp bunu dramayla beslediklerini ve öğrencilerle birlikte derse uyarlayarak bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şenyavaş, “Bu performans, müze eğitiminin sanat eğitimi bağlamında ele alınışına farklı bir örnek sunuyor. Öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenme ve öğretme tecrübesi kazanıyor” dedi.

Her öğrenci evvelâa yerli ve yabancı ressamların yaptıkları portreleri inceleyerek kendine en çok benzeyen eseri buldu. Sonra da kostümü, aksesuarı ve makyajıyla portreyi canlandırarak resim çerçevesine girdi.

Bütün öğrenciler hazırlandıkları atölyeden çıkarak koridordan geçtikten sonra bina girişinde dikdörtgen biçiminde dizildi ve bir portre müzesi oluşturdu. Her öğrenci kendi canlandırdığı portrenin duruşunu aldı. Portreyi canlandıran öğrenciler, müzeyi gezen meraklılara resim veya ressamla ilgili de bilgiler verdi.

Performansta, Vincent Van Gogh, Johannes Vermeer, William Adolphe Bouguerau, Pablo Picasso, Henri Matisse, Rene Magritte, Edgar Degas, Raffaello Sanzio, Oscar Kokoschka gibi farklı dönem ressamlarının yanı sıra Mihri Müşfik, İbrahim Çallı, Nuri İyem, Osman Hamdi Bey, Hâle Asaf gibi Türk resim tarihine damgasını vurmuş isimlerin resimleri de yer aldı.