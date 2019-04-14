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Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir dükkanın tabelasında yer alan yuvadan düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerince yuvasına geri konuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dükkanın tabelasında yer alan yuvadan düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerince yuvasına geri konuldu.


İhsaniye Mahallesi, Tuna Caddesi'nde bir dükkan tabelasının arkasındaki yuvadan yavru kuşun yere düştüğünü fark eden esnaf, durumu Nilüfer itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yavru kuşu dikkatlice yerden alarak hayvan kafesine koydu. Yavru kuş ardından yuvasına bırakıldı. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Bir vatandaş, "İtfaiye ekiplerimizi takdir ediyorum. Ayrıca durumu ekiplere haber veren Tuna Caddesi esnafına duyarlılığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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