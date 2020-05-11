Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye yetişti

Bursa'da ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru kuş, itfaiye ekiplerince yuvasına geri konuldu.

Olay dün akşam iftara yakın saatlerde Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İki martının ağaçta yuva yapan saksağan yavrularına saldırmasıyla yavru kuşun yere düştüğünü fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kuşu dikkatlice alarak merdivenli itfaiye aracıyla metrelerce yükseklikteki yuvasına bıraktı.

Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.