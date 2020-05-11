İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye yetişti

Bursa’da ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Bursa'da ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru kuş, itfaiye ekiplerince yuvasına geri konuldu.


Olay dün akşam iftara yakın saatlerde Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İki martının ağaçta yuva yapan saksağan yavrularına saldırmasıyla yavru kuşun yere düştüğünü fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kuşu dikkatlice alarak merdivenli itfaiye aracıyla metrelerce yükseklikteki yuvasına bıraktı.


Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.