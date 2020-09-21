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Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı

Korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitim, ilkokul 1.

sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için ilk ders zilinin çalmasıyla kademeli olarak başladı. Bakanlığın talimatıyla okulla öğrencilerin dışında kimse alınmadı. Veliler ise öğrencileri demir parmaklıklar ardından izleyerek beklediler.


Resmî ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de ders zili çaldı. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sınıflara alındı. Bakanlığın talimatıyla öğrenciler, öğretmenler ve okulda görevli olanların dışında kimse okula alınmadı. İnegöl'de veliler öğrencilerini okulların kapısına kadar getirip gittiler. Yeni okulla başlayan minikler okullarda ilk günlerini eğlenerek geçirdiler. İlk teneffüs'de öğretmenler nezaretinde okul bahçesine çıkan minikler öğrenciler yeni arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirdiler. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekleyerek onlarının ilk ders yılında demir parmaklıklardan izleyerek destek oldular.

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