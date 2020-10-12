Yüz yüze eğitime 35 bin maske ve hijyen seti desteği

Bursa'nın İznik Belediyesi, okullara 35 bin maske ile hijyen seti desteğinde bulundu.

Yüz yüze eğitimde ilk aşamada ana okulu ve birinci sınıflara fırsat tanınmıştı. Bugün ise 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparak ve okullarına, sınıflarına, sıralarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammed Asil, ilçedeki bütün liselere tek tek gezerek maskeleri teslim ettiler. Başkan Kağan Mehmet Usta, “Yüz yüze eğitimde bugün yeni bir süreç başladı. Bizler de bu zor süreçte ilk günden itibaren eğitime, okullarımıza ve öğrenci ve öğretmenlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün toplam 35 bin maske ile hijyen setini ilkokul ve liselerimize teslim ediyoruz. Rabbim bu pandemi sürecini bir ân evvel hayırlısıyla atlatmayı nasip eylesin” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil ise konuşmasında, “Bu zor pandemi döneminin ilk günlerinden itibaren belediyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Dezenfektan, maske ve temizlik destekleriyle her zaman yanımızda oldu. Bugün de 35 bin maske ile hijyen setini ilkokul ve liselerimize başkanımız ile birlikte teslim ediyoruz” dedi.