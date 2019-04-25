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Yüzlerce arı firar etti

Bursa’nın İznik ilçesinde kovandan firar eden yüzlerce arı, tamirat için bırakılan kayığa oğul bıraktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kovandan firar eden yüzlerce arı, tamirat için bırakılan kayığa oğul bıraktı.


İznik'te hızarcılık yapan Nevzat Akbaş'ın atölyenin çatısına bıraktığı kovandan firar eden yüzlerce arı kayık içinde yuva yaptı. Eşrefzade Mahallesi'nde yaşanan olayda, yüzlerce arı sokak ortasında uçuştu. Kovan sahibi Akbaş, "Bugün sabah saatlerinde havada uçuşmaya başladılar. Ardından tamirat için atölyemin önünde bulundurduğum kayığın içine oğul yaptılar. Fazla beslendikleri için uzağa gidemediler, buraya kondular" dedi.

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