Yüzlerce asistan, binlerce öğrenci yetiştirmişti...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun Gökırmak son yolculuğuna uğurlandı.

BUÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feridun Gökırmak (89) için üniversitede cenaze töreni düzenlendi. Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcıları, akademisyenler, öğrencileri ve ailesi katıldı. Saim Kılavuz, üniversitenin çınarlarının birer birer kaybolduğunu söyledi. Önceki gün emekli akademisyenlerden Prof. Dr. Nihat Edizdoğan'ın da cenazesine katıldığını aktaran Rektör Kılavuz, “Neticede takdir-i ilâhî böyle. Ölümlü bir hayatımız var ve dünyayı terk ederken biliyoruz ki ebedî bir hayatın olduğu yere gidiyoruz. İyi bir hayat yaşamak ve iyi bir insan olmak inancı ile ömrümüzü sürdürüyoruz. Ne kadar iyi insan olursak, insanlar arkamızdan o kadar iyi şeyler söyler. Hocamız iyi bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine ve dostlarına da sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise fakültesi ve bütün çalışanları adına emekli hocasına rahmet dileğinde bulundu. Ekrem Kaya, “Benim tanıdığım ve çevresinden duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim ki, Feridun hocamız adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Akalın da konuşmasında, Feridun Gökırmak'ın Türkiye ve Bursa Uludağ Üniversitesi için büyük görevler yapmış bir bilim insanı olduğunu vurguladı. Gökırmak'ın yüzlerce asistan ve binlerce öğrenci yetiştirdiğinin altını çizen Akalın, “Bizim için sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir babaydı. Bizlere çok şey öğretti. Allah'tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Törende dostları ve aile üyeleri de kısa birer konuşma yaptı. Katılanlar törenin sonunda Gökırmak için hep birlikte dua etti. Pror. Dr. Feridun Gökırmak'ın cenazesi, Dumlupınar Mahallesi Ali Rıza İnak Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip Yeni Görükle Mezarlığı'na defnedildi.