İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzlerce çuval kömür ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Gemlik’te çeşitli kurumların üyeleri, Kent Konseyi’nin öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yaptı.

Gemlik'te çeşitli kurumların üyeleri, Kent Konseyi'nin öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yaptı.


Tüm üyelerin katkılarıyla yüzlerce çuval kömür bedelini kendi aralarında toplayan hayırsever Gemlikliler, belirlenen ailelere, isimleri afişe edilmeden kömürleri ulaştırdı. Çalışmalarından dolayı Gemlikli hayırseverlere teşekkür eden Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, dayanışma ve yardımlaşmayı önemseyen bu gibi çalışmaların oldukça önemli olduğunu söyledi.


“Arkadaşlarımız sosyal yardım çalışmalarında ihtiyaç sahiplerinin gizliliğine özellikle dikkat ediyor” diyen Çetinkaya “Hedefimiz, bu gibi faaliyetlerde kimseyi afişe etmemek, gerçekleştirilen yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamaktır. Değerli Gemliklilere dokunan faaliyetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.