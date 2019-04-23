Yüzlerce kişi akın akın geldi

yıl dönümü dolayısıyla İnegöl Belediyesi tarafından parkta çocuklar için oyun parkuru oluşturuldu. Oyun parkuruna aileler ve çocuklar akın ettiler. Yüzler kişi güzel havayı fırsat bilerek gönüllerince eğlendi.

Heykel arkasında bulunan parkta çocuklar için oyun parkuru kuruldu. Oyun parkurunu duyan İnegöllüler çocuklarıyla birlikte akın akın geldiler. Havanın iyi olmasıyla birlikte çocuklar kurulan oyun parkurunda keyifli vakitler geçirirken, büyükler ise tatilin keyfini dinlenerek çıkardı. Çocuklar arasında yapılan yarışmada kazananlara hediyeler verdiler. Belediye Başkanı Alper Taban alana gelerek ziyarette bulundu. Taban burada yaptığı konuşmada, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ben öncelikle çocuklarımızın bayramını kutluyorum. İnegöl Belediyesi olarak bu anlamlı günde eğlenmeleri için oyun parkur alanını sizler için hazırladık. Ben sizden bir şey istiyorum. Lütfen çevremizi kirletmeyelim, temizlik konusunda hassas olalım" dedi.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İnegöl'de coşkuyla kutlandı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlk Ve Ortaokulu düzenlenen programda minik öğrencilerin gösterileri programa renk kattı. Programda bayrak gösterisi büyük alkış aldı.