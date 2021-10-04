Yüzlerce objektif Gemlik'in değerlerini fotoğrafladı

Gemlik Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Değerleriyle Gemlik” 1. Fotoğraf Maratonu tamamlandı. Yarışmaya Bursa ve Gemlik olmak üzere İstanbul'dan Konya'ya, Gaziantep'ten Trabzon'a 20 farklı şehirden 163 fotoğraf sanatçısı katıldı.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen maratonda, fotoğraf sanatçıları ilçenin tarih, tarım, turizm ve ticarî alanlarda binlerce fotoğrafını çekti. Pazar günü saat 18.00'de fotoğraf çekimleri sona erdi. Eserler, fotoğraf sanatçıları Alper Keskin, Ahmet Sungur, Duygu Kaşıkçı, Erdal Kınacı, Galip Çetiner, Mehmet Turgut, Serpil Savaş ve Fahrettin Beceren'den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar 8 Ekimde açıklanacak. Birinci olan fotoğraf 10 bin, ikinci olan fotoğraf 7 bin 500, üçüncü olan fotoğraf 5 bin, sergilenmeye değer görülen fotoğraflar ise 500 lira ile ödüllendirilecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'e gelerek üç gün boyunca ilçede fotoğraf çeken tüm sanatçılara teşekkür etti. Fotoğraf Maratonu'nun Gemlik'e farklı bakış açılarını gözler önüne serdiğini söyleyen Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Çeşitli şekillerde gündeme gelen fotoğraf konusunu, bu yıl maraton uygulamasıyla farklı şekilde ele aldık. Belediyemiz ve BUSFAD işbirliği ile düzenlenen bu programda, her zaman geçtiğimiz sokaklar, köy meydanları, ağaçlarımız, yollarımızı farklı bakış açılarından göreceğiz. Fotoğraf yarışması 8 Ekim tarihinde sonuçlanacak. Bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyor, gelecek yarışmalarda yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz”.