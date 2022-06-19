Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı : Mahalleli film izler gibi izledi

Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina, alev alev yanarak kül oldu. Meraklı mahalleli ise tarihi binanın kül oluşunu film izler gibi izledi.

Yangın, saat 07.sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mecit Çıkmazı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerce yıllık tarihi boş binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Tarihi binanın yanışını ise meraklı mahalleli film izler gibi izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.