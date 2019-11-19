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Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor

Bursa’da bir koleksiyonerin topladığı, Osmanlı devrinden kalma kehribar tespihler altın fiyatına satılıyor.

Bursa'da bir koleksiyonerin topladığı, Osmanlı devrinden kalma kehribar tespihler altın fiyatına satılıyor.


Bursa'da üçüncü kuşak olarak koleksiyonerlik yapan Nuri Yıldırım, onlarca yılda topladığı her biri Osmanlı döneminden kalma yüzlerce yıllık kehribar tespihleri satışa çıkarttı. Dönemin en iyi ustaları tarafından işlenen kıymetli tespihler şimdi tanesi 3 bin dolardan satılıyor. Yıldırım'ın elinde bulunan Osmanlı sıkma kehribarlarının günümüzde üretimi yok. Eşsiz eserler şimdi koleksiyoncusu tarafından altın fiyatına satışa çıkartıldı.


Bursa'da dede mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Nuri Yıldırım, "Bu tespihler Osmanlı kehribarı diye geçer, 100 ila 150 yıllık tarihi var. Ben bu tespihleri 20 yıl önce koleksiyon yapmaya başladım. Şu an elimde 50 tane var. Osmanlı sıkmalarının sonradan üretimi yok. Bu tespihleri üreten firma Birinci Cihan Harbi'nden sonra kapatıldı. Üretimi durdu. Bu 33 taneli kehribar tespihleri 3 bin dolara satıyorum. Kehribarın rengi sarıdır, 100 yıl içinde kırmızı renge dönüşür" dedi.

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