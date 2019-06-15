Yüzmede Bursa'yı gururlandıran tablo

Bursa Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Ortaokulu Yüzme Takımı, Kayseri'de gerçekleştirilen “2018-2019 Yılı Okullar Arası Yüzme Yıldız Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Yarışları”nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan ve 3 gün süren yarışlara 24 ilden 55 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 takım katıldı. 100'ü kız, 209 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, Bursa'yı temsil eden KTSO Ortaokulu Yüzme Takımı, kızlarda ve erkeklerde Türkiye 3.lük kupasını kazandı.

Kazanılan bu büyük başarının ardından, Okul Müdürü Ramazan Yürük'ün başkanlık ettiği kafile Bursa'ya döndü. Okul bahçesinde arkadaşları ve aileleri tarafından karşılaşan minik yıldızlar, mutluluklarını paylaştılar.

Her yıl birçok spor branşında Bursa'yı başarıyla temsil ettiklerini ve kentimize kupalar kazandırdıklarını anlatan KTSO Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, KTSO olarak bundan sonra da eğitimin yanı sıra, sporda da yakaladıkları başarıları daha da yukarıya taşımak için gayret edeceklerini söyledi.