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Yüzmek için girdiği derede hayatını kaybetti

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman (17), Düğüncüler Deresi'ne yüzmek için girdi. Dereye giren genç bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz genci bulmak için ailesi ve etraftaki vatandaşlar seferber oldu. Aramaların ardından Duman, vatandaşlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı. Gence ilk müdahaleyi vatandaşlar ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Duman, kurtarılamadı.


Yunus Emre Duman'ın cansız bedeni incelenmek için otopsiye gönderildi.

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