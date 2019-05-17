Zabıta denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Zabıta ekipleri yıl boyunca rutin aralıklarla, çalışanların hijyenik durumlarını da kontrol ederek fırın, kasap ve marketlerin genel temizliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı, personelin kıyafetleri gibi konularda denetim ve kontrollerini ramazan ayında daha da sıklaştırdı. Toplam 292 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen kişilere yasal işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin fırın, tatlıcı ve unlu mamuller üretim yerlere yaptığı denetimlerde ise, 1 iş yeri açma ruhsatı, 6 eksik gramaj ve 3 temizlik konularında 10 iş yerine yasal işlem uygulandı.