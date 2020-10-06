Zabıta denetimlerinde "yaka kamerası" dönemi

Hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten Kestel Belediyesi, yeni bir uygulama daha başlattı. Zabıta ekipleri, denetimlerde bundan sonra sesli ve görüntülü kayıt yapabilen ve uzun süre çalışmaya uygun, yüksek çözünürlüklü yaka kameraları kullanacak. Uygulama kapsamında ilk etapta devriye gezen ve motorlu ekiplerde görev yapan 25 zabıta personeline yaka kameraları dağıtıldı. Yaka kamerası uygulaması ile zabıtaya olan güvenin ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Kestel Belediyesi, vatandaşların huzuru için teknolojik imkânları kullanarak benzer uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

Belediye Başkanı Önder Tanır, "Zabıta Müdürlüğümüzün vatandaşla direk irtibatta. Bununla beraber kontrollerimizi yapıyoruz. Tabiî arada geçen diyaloglar ve iletişimler esnâsında, yapılan işin doğru ve kaliteli bir şekilde yürümesi için bugün kamera projesini hayata geçiriyoruz. Bu yaka kameralarıyla birlikte arkadaşlarımız sahada yaptığı faaliyetlere devam edecek” dedi.