Zabıta ekipleri 14 bin 200 denetim gerçekleştirdi

Zabıta ekipleri, denetimlerden geçemeyen 216 işyerini ise mühürledi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlık, huzur ve mutluluğu için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşların sağlık ve refahı için özellikle gıda üretimi ve satışı yapan lokanta, pastahane, okul kantinleri, kahvehane, şarküteri gibi işyerleri başta olmak bakkal ve marketlerde de büyük bir özenle denetimler gerçekleştiriyor. Bunların dışında güzellik salonları, kuaförler ve berberler de ruhsat şartları ve özellikle hijyen koşulları açısından da denetleyen zabıta ekipleri, denetimlerde ruhsatsız olan ya da hijyen koşullarına uymayan işyerleri ile ilgili de kanuni işlemler yaptı.

Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekipler, 2019 yılı içerisinde Osmangazi'de hizmet veren toplam 14 bin 200 işyerini denetledi. Denetimlerde her ayrıntıyı titizlikle inceleyen zabıta memurları, işyeri sahiplerini dikkat etmesi gereken konular hakkında uyardı. Denetlemelerde sağlığa uygunluk kurallarına ve temizliğe azami dikkat eden denetim ekipleri, gereken koşulları sağlayan işyeri sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 216 işyerini, 9207 sayılı yönetmelik hükümlerine dayanarak mühürledi. Bazı kuralları ihlal eden yaklaşık 8 bin işyeri uyarıldı ve 1450 işyerine de tutanak tutuldu. Denetimlerde ayrıca 3 bin 416 seyyar satıcı ve 2 bin 110 dilenciye de yasal müdahalede bulunuldu.