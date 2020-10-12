Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları ve unlu mamûl satışı yapan işletmeleri ürün gramajı, fiyat listesi ve hijyen açısından kontrol etti. İşletmelerin ruhsatlarını incelen ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her hususu kontrol etti. Denetimlerde gıdaların bekletildiği ve yapıldığı alanlar kontrol edilirken, fiyat listelerinin görünür şekilde asılmış olması ve pandemi tedbirlerine uygunluk da ekiplerin kontrolünden geçti. Birçok işletmenin hijyen ve üretim kaidelerine uyduğu belirlenirken, uymayanlara ihtar verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde denetimleri sürdürdüklerini ifade ederek, “Halk sağlığını tehdit edecek hususların ortadan kaldırılması ve gereken şartların sağlanması için ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Ayrıca üretilen ekmek ve diğer unlu mamûllerin gramajlarını da kontrol ederek, belirlenen kaidelere riâyet edilip edilmediğine bakıyoruz” dedi.