Zabıta ekipleri Nilüfer'de yangın nöbetinde

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki piknik ve mesire yerleriyle ormanlık alanlarında yangın nöbetine başladı. Gece gündüz alanları gezerek denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerinde de vatandaşları uyarıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve felakete dönüşen orman yangınları, Bursa'yı da alarma geçirdi. Bursa Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla, kent genelindeki bütün piknik ve mesire yerleri ile Uludağ Milli Park sınırları içindeki tüm alanlarda 2 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakılması yasaklandı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, olası orman yangınlarına karşı Nilüfer sınırlarındaki piknik ve mesire yerleriyle ormanlık alanlarda kontrollere başladı. Gece gündüz alanlarda devriye gezerek denetim yapan zabıta ekipleri, kırsal mahallelerde yasaklar konusunda duyuru anonsları yapıyor. Ekipler, ağaçlık alanda piknik yapan vatandaşlara da, ateş yakmamaları yönünde uyarı yapıyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hâkim tepelerden ormanlık alanları, dürbünlerle de gözetliyor. Ekipler, doğadaki can dostlara mama ve su vermeyi de ihmal etmiyor.