İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.


Belediye Zabıta Müdürü Sedat Sevim önderliğinde Adnan Menderes Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, bilhassa bölgedeki çay ocaklarını ve kafeteryaları tabure ve sandalye işgali hususunda ikaz etti. Sedat Sevim, işletmelerin kendilerine ayrılan bölgelerin dışına çıkmamaları konusunda daha hassas olmalarını istedi.


Zabıta ekiplerinin iş güvenliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, işyeri açma ruhsatı ve vatandaş memnuniyeti gibi konularda denetim ve kontrollerine ara vermeden devam edeceği hatırlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.