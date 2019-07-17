Zabıtadan dilenci ve seyyar operasyonu

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşların vicdanı ve dini duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle cami önlerini mesken tutan dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından yapılan açıklamada, "Halkın vicdani değerlerini suiistimal eden dilencilere ve seyyar satıcılara karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğiz. Haksız kazanç elde eden seyyar satıcılar hakkında yasal işlem uyguluyoruz. İlçemizin her noktasında devam eden denetimlere ek olarak, bundan böyle her Cuma namazı öncesi ve sonrası cami önlerinde de denetimlerimizi sıklaştıracağız" şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirmiş kişilere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına da uyarıda bulundu.