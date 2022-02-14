İhlas Haber Ajansı

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Zabıtadan KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV denetimine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV denetimine başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı.


Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetliyor. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

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