Zabıtadan kırsal bölgedeki iş yerlerine ruhsat denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde yer alan işletmelere yönelik de denetimler gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri ile birlikte ova bölgesinde ve köylerde yer alan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan iş yerlerini tespit eden ekipler, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için işyerlerini ruhsat almaları konusunda uyararak, ruhsat almaları için süre tanıdı. İşletmelerin yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini söyleyen ekipler, “Denetimlerimiz geniş çerçeveli olarak her alanda devam edecek. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan uyarıları dikkate almasını istiyoruz” dedi.