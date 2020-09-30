Zabıtadan nefes kesen başı boş at operasyonu

Kamyonlara yüklenen atlar Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

Sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan atlar çevreyi ve trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Parklara zarar veren atlar, çöp konteynırlarını dA dağıtarak çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Trafikte sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, güvenli bir şekilde trafik akışını engelliyor. Bu yöndeki şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli ve Güneştepe Mahalleleri'nde başı boş dolaşan atları yakalamak için çalışma başlattı. Mahallede dolaşan 6 at, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı'na teslim edildi. Atların sokak aralarında dolaşmasından dolayı tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, atların yakalanmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, atların toplanmasının ardından Yunuseli ve Güneştepe Mahallesi'nde şahsa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan çadır, baraka ve ahırları da iş makinesi ile yıktı. Yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 6 baraka ve 2 çadırın yıkımı gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak baraka ve çadır yapmamaları konusunda ikaz etti.