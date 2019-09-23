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Zabıtadan okul kantinlerine denetim

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde temizlik ve sağlıklı gıda satışı konusunda denetim yaptı.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu.


Denetimlerde ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılmazken, okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere îkazlarda bulunuldu. Denetimlerde, gıda maddelerinin son tüketim tarihine, hijyen kurallarına uyulup-uyulmadığına, çalıştırma ruhsatları bulunup-bulunmadığına bakıldı. Ekipler genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yapılan denetimler çerçevesinde okul kantini işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi.


Okul kantini denetimlerinin yıl boyunca süreceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim içim mühim. Zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol etti. denetimler devam edecek” dedi.

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