İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan ortak denetim

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Nilüfer’de ortak denetime çıktı.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Nilüfer'de ortak denetime çıktı. Fethiye, İhsaniye, Esentepe, Ataevler, 29 Ekim, Yüzüncüyıl ve Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde işyerleri önünde yaya yolu işgali ve görüntü kirliliğine neden olan reklam panoları ve dubalar toplandı. Bu mahallelerde satış yapan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.


Gün boyu süren denetimlerde yaklaşık 25 personel görev aldı. İlçe genelinde sürdürülen rutin denetimlerin Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin ortak çalışmasıyla artarak devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.