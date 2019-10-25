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Zabıtadan pazar yerinde gıda denetimi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı pazar yerinde bakkaliye ürünlerinin satıldığı tezgâhlarda kuru gıdalar ve bakliyat ürünlerine yönelik denetim yaptı.


Zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla incelemelerde bulundu. Denetimlerde ürünlerin fiyatı, son kullanma tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ambalâjlı bakkaliye ve bakliyat ürünlerinin gramajları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, eksikleri bulunan esnaflara uyarılarda bulunuldu.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerin süreceğini belirterek, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

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