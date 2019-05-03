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Zabıtadan ramazan öncesi fırınlara denetim

Osmangazi Belediyesi, ramazan öncesi fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.


Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi adına rutin olarak sürdürdüğü kontrollerini Ramazan Ayı dolayısıyla sıklaştırdı. İşletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetleyen ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için süre verip haklarında zabıt tutuyor. Verilen mühlet sonunda yeniden eksiklik tespit edilmesi durumunda ise işletme sahiplerine cezaî müeyyide uygulanıyor.


Zabıta ekiplerinin kontrolleri sırasında eksik gramajlı olduğu tespit edilen ekmeklere hayır kurumlarına verilmek üzere el konulurken, işletme sahibi hakkında ise tutanak tutuldu. Belediye yetkilileri, özellikle ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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