Zabıtadan Ramazanı fırsat ithal dilencilere operasyon

Bursa'da ithal dilencilere operasyon yapıldı. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Antep gibi şehirlerden dilenmek maksadıyla Ramazan ayında Bursa'ya gelen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Hazine arazilerine kurdukları çadırkentte yaşayan, cami önleriyle trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere idari para cezası uygulandı.

Ramazan ayını fırsat bilerek şehir dışından Bursa'ya gelen Roman vatandaşlar, Panayır ve Yeşilşehir'deki boş alanı çadır kente dönüştürdü. Burada konaklayıp yakındaki ve Bursa'daki büyük camilere dağılan Romanların bu fırsatçılığını Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri bozdu.

Zabıta son günlerde artan şikayetler üzerine düğmeye basarak operasyon başlattı. Cami çıkışlarında ve trafik ışıklarında dilenen birçoğu küçük çocuk olan dilenciler ile ebeveynlerine idari para cezası kesildi. Zabıta ve dilenciler arasında kovalamaca yaşanırken bir çoğu kaçarak gözden kayboldu. Zabıta ekipleri çoğu dilencilik yaparak geçimini sağlayan çadır kentte yaşayan vatandaşların bulunduğu alana da baskın düzenleyerek çadırlarını yıkıp malzemelerine el koydu.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan vatandaşlar ve Zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar zabıta ekiplerine taş atıp sopayla saldırdı. Vatandaşların bir çoğu apar topar araçlarına yükleyebildikleri eşyalarını ve çocuklarını alarak hızlı bir şekilde kaçtılar. Zabıta ekipleri vatandaşlardan kalan eşyaları kamyonete yükleyerek alanı temizledi. Gözaltına alınan dilencilere ise cezai işlem uygulanıp, dilencilikten kazandıkları paralara el konuldu.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halktan gelen yoğun şikayetler üzerine ilçe genelinde Ramazan ayını fırsat bilen bu kişilere izin verilmeyeceğini açıkladılar.