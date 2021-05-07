Zabıtadan süper marketlere yasaklı ürün satışı denetimi

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerde hijyen, maske ve sosyal mesafe ile satışı yasaklanan ürünlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tam kapanma sürecinde faaliyetlerine izin verilen işletmelere yönelik denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. İlçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Eksikleri tespit edilen işletmeler hakkındaki kayıtlar, zabıta memurları tarafından işlem uygulanmak üzere İSDEM (İl İlçe Salgın Denetim Merkezi) sistemine giriliyor. Denetim çalışmaları sırasında, işyerlerinde satışına izin verilen ve izin kapsamı dışında kalan ürün kalemleri hakkında bilgilendirme de yapan ekipler ayrıca, pazar günleri kapalı olacak zincir maketlere, ilgili tebligatları da ulaştırıyor. 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde ekiplerin, çalışmalarına aralıksız devam edeceğini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Yayınlanan genelgeler doğrultusunda gereken önlemlerin alınması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi amacıyla ekiplerimiz bayram günleri de dahil olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Gerek süreci evlerinde geçirecek vatandaşlarımızın, gerekse hizmetlerine devam edecek esnaf ve işletme sahiplerimizin gerekli sağduyuyu göstereceklerine ve alınan önlemlere uyacaklarına inanıyorum” dedi.