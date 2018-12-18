Zabıtadan teknoloji devrimi

Mobil belediyecilik uygulamaları çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü'nün 11 ayrı bölgesi için her bölge temsilcisine bir tablet verildi. Zabıta Müdürlüğü, bu yenilikle birlikte GPRS ve 4.5 G bağlantı alternatifleri ile sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlayacak.

Tabletlerin teslimi sonrası ilgili personele Belediye Encümen Salonu'nda sistemin ve tabletlerin kullanımıyla alâkalı eğitim verildi. Eğitimde saha ekiplerinin belediye dışındaki alanlarda sisteme nasıl bağlanacağı ve işlemleri hangi yollarla gerçekleştirecekleri anlatıldı.

Eğitimin son bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada zabıta personeliyle konu hakkında istişareler yapan Taban, hızlı ve kaliteli hizmeti sağlayabilmek adına bu ve benzeri yeniliklere, teknoloji çağının gerekliliklerine uyum sağlayabilmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin geliştirdiği çözümlerden biri olan mobil belediyecilik uygulamaları dâhilinde mobil denetim, mobil ekip takip, mobil istek şikayet, mobil iş emri, mobil kabahatler, mobil ruhsat denetleme ve mobil iş takibi uygulamaları ile gezici ekiplerin doğrudan belediyedeki sisteme bağlanarak işlem yapmasının sağlandığını söyledi. Taban, “Teknolojinin sunduğu bu uygulamalar sayesinde GPRS ve 4.5 G bağlantı alternatifleri ile belediye ekiplerimiz tarafından sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlanmaktadır. Mobil kurum uygulamalarımızın en önemli özelliği, bağımsız platform üzerinde çalışabilir olması ve aynı zamanda hizmetlerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak 7/24 verilebilmesidir” dedi.