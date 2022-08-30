Zafer coşkusu göklere yansıdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bursa Uçurtma Şenliği'nde, Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtma zafer coşkusunu gökyüzüne yansıttı.

Bursa'da geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak başlatılan Uçurtma Şenliği'nin ikincisi yine Zafer Bayramı'nda Bursalıları bir araya getirdi. Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne de ortak oldu. Hazırlanan alanda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini de çıkardı.

Uçurtmalar gökyüzünü kapladı

Şenlik çerçevesinde yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla bir araya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı. Mungan'ın hazırladığı ‘Atatürk Uçurtması' da Bursa semalarına ayrı bir renk kattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Uçurtma Şenliği'ne katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Oyun alanlarında ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, uçurtma uçurarak ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın hazırladığı Atatürk ve Türk Bayrağı uçurtmalarını uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Her çocuğun hayali

Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi andık bugün. Geçen yıl Zafer Bayramı'na özel başlattığımız, hem çocukların hem de ailelerin mutluluğuna şahit olduğum Uçurma Şenliği'mizin ikincisini yapıyoruz. Bu güzel organizasyonda bulunmak son derece büyük bir mutluluk. Tabii uçurtma her çocuğun hayali. Ancak şehirler büyüdü, betonlaştı. Yine teknolojinin gelişimi ile beraber çocuklarımız sokakta veya dışarıda oynama imkanına fazla sahip değil. Ama biz bunu giderebilmek adına özellikle çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapıyoruz. Şenlik çerçevesinde atölye çalışmaları yaptık ve çocuklarımız uçurtma ustası Zahit Mungan ve ekibinden kendi uçurtmalarını yapmayı öğrendi. Şenliğimize verdiği destek nedeniyle Zahit Mungan'a da teşekkür ediyorum. ‘İstikbal göklerdedir' inancıyla mücadele eden ve bu ülkeyi bize miras bırakan atalarımızın şanlı zaferinde kırmızı beyaz uçurtmalarla gökyüzü kaplandı. Bayramımız kutlu olsun” dedi.