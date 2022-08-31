Zafer'in 100'üncü yılı coşku ile kutlandı

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Gecede konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “30 Ağustos, Cumhuriyet'in kuruluş yolunda atılmış en büyük adımlardan biri, Türk tarihindeki büyük bir zaferin adıdır. Bizler de bu şanlı zaferin 100'üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile kutluyoruz” dedi.

Demirtaş Meydanı'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımının gösterisi ile başlayan kutlamalar, Osmangazi Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdikleri eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.

Başkan Dündar, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos zaferini, Demirtaş halkıyla birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demirtaş'ın son 10 yılda yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “10 yıl öncesinin Demirtaş'ı ile bugünkü Demirtaş arasında çok büyük fark var. Göreve geldiğimizde Demirtaş'ta 18 bin nüfus vardı. Bugün sadece Sakarya Mahallemizde 20 bin nüfus yaşıyor. 80 binden fazla nüfusa sahip olan Demirtaş'a kazandırdığımız meydanımızda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile kutluyoruz” dedi.

Konuşmasında Demirtaşlılara müjdeler veren Başkan Dündar, “Sakarya Mahallemizde imar yolu açma çalışmalarımız devam ederken, önümüzdeki hafta, Sakarya Mahallemizdeki yolların asfalt kaplamasına başlıyoruz. Buradan yeni bir müjdeyi de Demirtaşlılarla paylaşmak istiyorum. Nüfus Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeleri sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde Demirtaş Kültür Merkezi'mize Osmangazi Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefliğini açıyoruz. Vatandaşlarımız nüfus işlemlerini daha kolay ve yerinden halletme imkanına kavuşacak. Demirtaş'ımıza hayırlı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” diye konuştu.

Zafer Bayramı kutlamaları, gecenin sonunda düzenlenen havai fişek gösterileri ile sona erdi.