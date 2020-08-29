Zaferler kazanılır bedelle, korunur alın teriyle

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Tarih boyunca emperyalizmin esaretine baş eğmeyen şanlı milletimizin onuruna, bağımsızlığına, millî ve manevi değerlerine yüklediği mananın savaş meydanına yansıması; var olma iradesinin destansı bir zaferidir diyen Acar, 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını önemle ifade etti.

Tarihi zaferlerle dolu olan milletimizin, yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesi, 1922 Ağustos'unun son haftasında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmış, bir bilinç olarak da milletin benliğine işlendiğini aktaran Acar, 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle, inanıp adanarak uğrunda can verilen değerleri, istiklal ve istikballe bütünleştirme savaşının başarıya ulaşması büyük bir netice olarak adlandırdı.

“Zafer haftası bu zorlu dönemde daha bir anlam ve önem arz etmektedir”

Zafer, bizim idrak ve anlayışımıza göre sebep değil, sonuçtur diyerek şanlı milletimizin azim ve kararlılığına değinen Acar, “Zafer, üzülmeyen, gevşemeyen, inanan, inandığı yolda yılmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla çalışan; gücünün, imkânının son sınırına kadar yapması gerekeni ihmal etmeyen, savsaklamayan bir irade ve çabanın elde ettiği neticedir. Milletimiz, sahip olduğu yüce değerleri çalışarak, kanına terini katarak hak etmeyi bilmiştir, çalışarak kalıcı kılmayı da bilmektedir, bilecektir” sözlerine yer verdi.

Amacından uzaklaşan, anlamını yitiren, genç nesillere şuur olarak aktarılmayan hiçbir başarının kalıcı olmayacağına dikkat çeken Başkan Acar,“Yaşadığımız çağda varlık mücadelemizi, medeniyet değerlerimizi, bilgiyle donanarak, inancımızla bezediğimiz ahlakı kuşanarak, bu topraklardan devşirdiğimiz irfanı kendimize mihmandar yaparak, yorulmak bilmeyen bir yürüyüşle yeni zaferlere yönelmeli, böylesi zaferlerimizi yenileriyle taçlandırmalıyız” dedi.

“Milletimizin birlik ve beraberliğinden doğan güçle vatan toprağına sahip çıkacağız”

Eğitim-Bir-Sen olarak, geleceği kuracak, kurtaracak zaferlerin bu şuuru aşılayacak eğitimle, geleceği fethedecek bilgiyle, tüm insanlığa örnek bir ahlakla mümkün olacağına inandıklarının altını çizen Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Malazgirt'le Anadolu'yu yurt edindiğimizden bu yana, gerekirse şehit olarak, cesaretimizi ortaya koyup gazi mertebesine ulaşarak, emek verip terimizi akıtarak vatan kıldığımız bu topraklara imanımızdan aldığımız güçle sahip çıkacağız. Her zaman milletimizle birlikte aynı safta duracak, nice 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı aynı duygu ve coşkuyla kutlayacağız” sözlerinin ardından millet olarak kendilerine bu zaferleri kazandıran şehitleri minnetle ve duayla yâd etti.