Zararsız olduğunu ispatlamak için eliyle dadikalarca sevdi

Özellikle kırsal alanlarda yaz aylarında yılan sanılarak öldürülen oluklu kertenkelelelerin insana zarar vermediğini anlatan Bursalı dağcı İsmet Şentürk bunu ıspatlamak için doğada gördüğü oluklu kertenkeleyi eline alarak dakikalarca sevdi.

Doğadaki en zararsız canlılardan biri olan oluklu kertenkeleler, Balkanlarda ve Asya'da yaşayan bir sürüngen türü olarak biliniyor. Göz kapaklarının olmasıyla yılanlardan ayrılan bu canlı, derilerindeki yarıklara benzeyen oluklarla da yılanlardan ayrılıyor. Türkiye'nın her yerinde karşılaşabileceğimiz bu hayvanlar, özellikle dere kenarlarında görülebiliyor. Halk arasında kör yılan' olarak anılan oluklu kertenkeleler, insanlar tarafından maalesef şuursuzca öldürülmeye devam ediliyor.

Meşhur dağcı ve doğa adamı Şentürk'ün sosyal medyasında oluklu kerkenleyi severken paylaştığı video binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Uluabat Gölü üzerindeki bir adada yaptığı gezi sırasında yeşil alanda farkettiği oluklu kertenkeleyi yakalayan Şentürk, genellikle kırsal bölgelerde kör yılana benzetilip öldürülen hayvanı yakından görüntüleyebilmek için yakalayıp eline aldı. Oluklu kertenkeleyi videosunda tanıtan ünlü dağcı hayvanın insana zarar vermediğini göstermek için dakikalarca sevdi ve daha sonra doğal hayatına geri bıraktı.

İlkbaharla birlikte sürüngenlerinde toprak altından doğaya çıktığını anlatan Şentürk, "Bu dönemde çokça gördüğümüz sürüngenlerden biride oluklu kertenkele. Bu hayvan malesef bir çok yerde yılana benzetilerek öldürülüyor. Bu şuursuzca yapılan davaranışın sonucu olarak doğaya olumlu katkısı bulunan bu canlıların her geçen gün nesli tükeniyor. İnsanların bu türden korkmaları için hiçbir neden yok. Oluklu kertenkele tamamen zararsız ve zehirsiz kimseye zararı olmayan bir canlı. Bu hayvanı gördüğünüzde lütfen öldürmeyin. Çünkü doğaya kendi ölçüsünde katkısı olan bir canlı. Öldürerek türünün tükenmesine sebep olmayalım. Elinizle sevebileceğiniz hatta evinizde bile besleyebileceğiniz bir canlının yaşamasına izin verin" diye konuştu.

Oluklu kertenkele

Oluklu kertenkeleler daha önceden Ophisaurus cinsinde sınıflandırılırken, daha sonradan farklı olduğu anlaşılmış ve Pseudopus cinsi olarak sınıflandırılmıştır. Oluklu kertenkeleler 135 cm'ye kadar ulaşabilirler. Rengi ten rengidir, ismini göbek kısmının etrafındaki oluklardan almaktadır. Bacaklar zar zor farkedilse de görülebilirler. Biraz dikkatli bakılırsa gözlerinden, kafa yapısından ve burun deliklerinden yılan olmadığı anlaşılabilir. Yavruların sırtı grimsi bir renktedir ve koyu kahverengi çizgileri vardır. Yetişkin bireylerde ise sırt kısmı kızılımsı bakır renktedir ve karın kısmı sarıdır. Oluklu kertenkeleler genellikle kısa otlak veya seyrek ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürürler. Eklembacaklıları ve küçük memelileri tüketirler. En fazla tükettiği canlılar ise çekirgeler ve sümüklü böceklerdir. Kuru bir yaşam alanı tercih etmesine rağmen ekseriyetle yağışlı havalarda aktiftir. Yağışlı havalarda aktif olmasının sebebi, tükettiği canlıların yağışlı havalarda aktif olmasıdır.