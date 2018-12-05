Zatürre tedavisinde geç kalmayın

Özel Esentepe K.B.B. (Kulak Burun Boğaz) Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, grip ile zatürre belirtilerinin benzer olması nedeniyle iki hastalığın karıştırıldığını belirterek, bu nedenle zaman zaman zatürrenin tedavisinde geç kalındığını ve rahatsızlığın ilerleyebildiğini söyledi.

Soğuk havalarda grip, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirten Özel Esentepe K.B.B. (Kulak Burun Boğaz) Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, bu hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dr. Mustafa Kaymakçı, özellikle zatürrenin ilerleyen dönemlerinde tehlikeli hale gelebileceğini ifade ederek, “Bazı bakteri, virüs ve mantarlar akciğer dokusu iltihabına yol açar ve buna bağlı olarak da zatürre ortaya çıkar. Özellikle sonbahar ve kış aylarında zatürre griple birlikte çok sık rastlanan bir hastalıktır” dedi.

Grip ile karıştırılıyor

Grip ile zatürre belirtilerinin benzer olması nedeniyle iki hastalığın karıştırıldığını ifade eden Kaymakçı, bu nedenle zaman zaman zatürrenin tedavisinde geç kalındığını ve rahatsızlığın ilerleyebildiğini kaydetti. Ağır geçen griplerin zatürreye ortam hazırladığını dile getiren Dr. Kaymakçı, “Hastalık kronik bir rahatsızlığı olan kişilerde daha ağır bir şekilde seyreder. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda ve sigara kullananlarda daha sık görülür” diye konuştu.

Kaymakçı, zatürrenin ülkemizde ve dünyada en çok görülen hastalıklardan biri olduğunu belirterek, tedavide geç kalınmasının ciddi sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Ateş ve öksürük belirtiler arasında

Ateş, balgam çıkarma, öksürük ve göğüs ağrısının hastalıkta en sık rastlanan belirtiler arasında yer aldığını anlatan Kaymakçı, “Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı, kusma, sık nefes alıp verme, eklemlerde yoğun ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtiler de söz konusudur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastanın ateşinin düşmemesi, solunum sıkıntısı ve aşırı terleme ile su kaybetmesi gibi sıkıntılar da olabilir. Bu durumda hastanede yatılarak tedavi gerekebilir” dedi.

Solunum desteği uygulanabilir

Genel olarak hastalık teşhisinden sonra antibiyotik önerildiğini dile getiren Kaymakçı, şöyle devam etti: “Ayrıca bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler de kullanılır. Hastanede kalması gereken kişilerde daha farklı tedaviler uygulanır. Eğer çok ağır bir zatürre söz konusu ise yoğun bakımda yatış ya da solunum desteği uygulanabilir.”