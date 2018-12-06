Zehir tacirleri tarihi eserlerle yakalandı

Bursa’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra tarihi eserlerde ele geçirildi.
Bursa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra tarihi eserlerde ele geçirildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları 27 şahsın sorgusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli için operasyon düzenledi. Yapılan itiraflar ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 zanlının kimlik bilgilerine ulaştı. N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve O.B. isimli 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı baskı düzenledi.
Baskında şahıslar gözaltına alınırken evlerde 790 gram metamfetamin, 19 gram esrar, 10 adet ekstasy tablet, bir miktar afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucuyu paketlemeye yarayan aparat, 12 adet ruhsatsız tabanca, 169 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 190 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.