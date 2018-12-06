İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zehir tacirleri tarihi eserlerle yakalandı

Bursa’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra tarihi eserlerde ele geçirildi.

Bursa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra tarihi eserlerde ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları 27 şahsın sorgusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli için operasyon düzenledi. Yapılan itiraflar ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 zanlının kimlik bilgilerine ulaştı. N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve O.B. isimli 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı baskı düzenledi.


Baskında şahıslar gözaltına alınırken evlerde 790 gram metamfetamin, 19 gram esrar, 10 adet ekstasy tablet, bir miktar afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucuyu paketlemeye yarayan aparat, 12 adet ruhsatsız tabanca, 169 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 190 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.