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Zehir tacirleri: "Vatan haini değiliz"

Bursa’da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları adliyeye sevk sırasında "Vatan haini değiliz biz. Devletimizi satmadık, satmayız da" demeleri dikkat çekti.


İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 29 kişi adliyeye sevk edildi.


Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, kameraları görünce, "Vatan haini değiliz biz. Devletimizi satmadık, satmayız da” diye bağırdı.

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