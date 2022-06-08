Zehir tacirleri yakayı ele verdi

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 kişiyle yanında uyuşturucu kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri bir süredir takipte oldukları ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan aranması olan A.U.'yu (36) yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda A.U. ve beraberindeki B.D.(26), F.K.(32), R.A.'yı (33) yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 paket satışa hazır esrar, 3 paket satışa hazır metamfetamin, 5 paket satışa hazır bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Şahısların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında A.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı, B.D.'nin ise güveni kötüye kullanmaktan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan A.U. ile B.D. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheliye ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından idari işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.