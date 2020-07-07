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Zehirci taciri bir aylık takip neticesinde yakalandı

Bursa’da uyuşturucu satıcısı bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcısı bir kişi gözaltına alındı.


Alınan ihbar sonrasında yaklaşık bir ay Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği tarafından takibe alınan Y.T.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Farklı kişilere sentetik ağırlıklı uyuşturucu madde sattığı kaydedilen Y.T., baskın sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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