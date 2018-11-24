ZEYDER'de Yıldırım dönemi

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (ZEYDER) 2. olağan gelen kurul toplantısı yapıldı. Genel kurul sonrasında bir araya gelen yönetim kurulu, yapılan görev dağılımı ile başkanlığa Milletvekili Bedrettin Yıldırım'ı getirdi.

Zeytin sektöründe yaşanan meselelerin çözümü için 2016 yılının Şubat ayında kurulan Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (ZEYDER) olağan genel kurulunda açılış konuşmasını yapan Zeyder'in kurucu başkanı ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Derneğimizin kuruluş maksadı zeytin üreticilerini, sanayicilerini, perakende satış temsilcilerini, üreticinin temsilcileri olan sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek ve sektörün sıkıntısını tespit edip çözüme kavuşturmak. Görevimizi, Tarım Bakanlığında müsteşarlık, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde genel müdürlük yapan 24. dönem Ak Parti Bursa Milletvekili olarak görev yapan değerli büyüğümüz olan Bedrettin Yıldırım'a devretmiş olmanın gururunu yaşıyorum”dedi.

Genel kurul toplantısında, kurulduğu günden bugüne yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Asa, “Derneğimizin faaliyetlerini, sektör sorunlarını bilimsel alanda değerlendirmek, üretici ve sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim desteği vermek maksadıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümünden derneğimiz üyesi öğretim görevlilerinden oluşan bilimsel danışma kurulu kuruldu. Bilimsel Danışma Kurulumuz Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik ve Mürefte'deki yaklaşık 3.500 zeytin üreticisine zeytin yetiştiriciliği ve zeytin işleme teknikleri hakkında eğitim verildi. Zeytin ve zeytin yağının tağşişin önlenmesi maksadıyla rapor hazırlanarak, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sunuldu” diye konuştu.

Başkan Asa, Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin düzenlediği Türkiye Zeytin Rekoltesi çalışmalarında da yer aldıklarını da söyledi.

Genel kurulla göreve gelen yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları görev dağılımı sonrasında başkanlığa AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım'ın getirilmesine oybirliği ile karar verdi. Bedrettin Yıldırım, “Çözüm odaklı olacağız. Marmarabirlik'in bölgedeki yükü çok ağır. Zeyder olarak Marmarabirlik'e her konuda destek olacağız. Zeytin alanlarımızın korunması herkesin milli görevidir. ZEYDER olarak bunun gayreti içerisinde olacağız. Sınırlı kaynaklarıyla zeytin üretiminin sadece Marmarabirlik'e bırakılması doğru değil. Bölge zeytin üreticilerine yönelik yapacağımız çalışmalarla katkı sağlayacağımızı beirtmek isterim. Zeytinde bir hizmet yarışı başlatabilirsek hem üretimde hem de yerli ve ulusal pazarda daha fazla yerimizi alacağız. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

ZEYDER'in yeni yönetim kurulu:

Bedrettin Yıldırım, Haluk Başar, Osman Bostancı, Halit Sezgin, Esra Uzun, Mustafa İlgen, Mustafa Alhat, İbrahim Özhan ve Raif Döner'den oluştu. Denetleme kuruluna Kemal Dinç, Remzi Bayram ve Mahmut Kamil Solaksubaşı getirildi.