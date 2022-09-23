İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zeynep Dizdar Bursalılarla buluşuyor

Parkur AVM, geride bıraktığı birinci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor.

1 Ekim'de Zeynep Dizdar mini konseriyle Bursalılarla buluşacak.


Geçtiğimiz sene Bursalılarla buluşan Parkur AVM, 1 yılı geride bıraktı. İlk seneyi çeşitli etkinlik ve kampanyalarla dolu dolu geçiren alışveriş merkezinin ilk yaşını kutlayacağı 1 Ekim'de de sürpriz etkinlik ve Zeynep Dizdar konseriyle unutulmaz bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Saat 16.00da sahne alacak Dizdar, Bursalılarla birlikte sevilen şarkıları seslendirecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.