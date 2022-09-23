Zeynep Dizdar Bursalılarla buluşuyor

1 Ekim'de Zeynep Dizdar mini konseriyle Bursalılarla buluşacak.

Geçtiğimiz sene Bursalılarla buluşan Parkur AVM, 1 yılı geride bıraktı. İlk seneyi çeşitli etkinlik ve kampanyalarla dolu dolu geçiren alışveriş merkezinin ilk yaşını kutlayacağı 1 Ekim'de de sürpriz etkinlik ve Zeynep Dizdar konseriyle unutulmaz bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Saat 16.00da sahne alacak Dizdar, Bursalılarla birlikte sevilen şarkıları seslendirecek.