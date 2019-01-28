Zeytin başkenti Gemlik

Marmarabirlik'e bağlı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2017/2018 iş yılı olağan mâlî genel kurulu yapıldı. 234 ortağın katıldığı ve tüm gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği genel kurulda konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Hidamet Asa, “Zeytinin başkenti Gemlik'tir” dedi.

Gemlik Kooperatifi'nin olağan mâlî genel kurulu Pırıltı Düğün Salonu'nda yapıldı. Oy kullanma hakkı bulunan 2130 ortağın 234'nün iştirakiyle gerçekleştirilen ve bütün maddelerin oy birliği ile kabul edildiği mâlî genel kurulda, birlik temsilci seçimi de yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 24 kişiden oluşan asil ve yedek liste oy birliği ile kabul edildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, özellikle zeytinin başkentinin Gemlik olduğuna dikkat çekerek, ”Son 10 yılın en zor ürün alım kampanyasını geride bırakıyoruz. Gemlik Kooperatifi 4 bin 128 ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik olarak son 2 yılda 642 milyon bedelle 102 bir ton ürün aldık. Bu, birliğimizin sizlerle birlikte ortaya koyduğu büyük bir başarısıdır. 2010'dan bu yana 125 milyon TL'lik yatırım yaptık. Hedefimiz yılda en az 50 bin ton zeytin satmak. Biz göreve geldiğimizden bu yana Marmarabirlik hiç zarar etmedi, hep kar etti. 1954 yılından bu yana ilk kez 2017 yılında 17 milyon TL kar payı dağıttık. Hedefimiz 2023 yılında 1 milyar TL ciroya ulaşmak” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kez zeytin verdiklerini ve bu yıl da yeni bir anlaşmanın yapılacağını belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik 1954'te kurulduğundan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1 kilo bile zeytin verememişti. 2018 yılı Ocak ayında yaptığımız protokolle yıllık 2 bin 400 ton zeytin vermeye başladık. Bu anlaşmayı bu yıl ve gelecek yıllara da taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Gemlik'in zeytincilikte önemine dikkat çeken Hidamet Asa, yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Asa, ”Marmarabirlik'in kuruluş temellerinin atıldığı Gemlik Kooperetafi'mize 1970'ten bir çivi çakılmamış, yatırım yapılmamış ve depolama tesisleri de âtıl durumdaydı. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan yeni depolama tesisi ile uzun yıllar sonra büyük bir eksikliği kapatacağız. 7.200 metrekare kapalı alan ve 4 bin 500 tonluk depolama tesisi inşaatımız hızla devam etmektedir. Yapılacak olan tesis zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifi'mize hayırlı olsun. Başkent deyince şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gemlik'in dışında birileri hâlâ kendilerini zeytinin başkenti olarak görüyor. Öyle kasabaların giriş tabelalarına ‘zeytin'in başkenti” yazmakla bu iş olmuyor. Ürünlerinize bunu yazabiliyor musunuz? Zeytinin başkenti Gemlik'tir. Bunun tartışılacak, sorgulanacak bir tarafı yoktur ”dedi.

Önümüzdeki günlerde yapılacak gübre desteği ile ilgili de konuşan Başkan Asa,”Gübre dağıtımıyla amacımız, üreticilerimizin daha ucuz fiyatlara gübre ve zirâî ilâç temin etmelerini sağlamaktır” dedi.

Gemlik Kooperatif Başkanı İbrahim Demir, “Biliyorsunuz ki çok eski yıllarda yapılan ve âtıl duruma gelmeye yüz tutmuş tesislerimiz, çağın şartlarına ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu zamana kadar da bir çivi çakan dahi olmamış. Gemlik Belediyesi'ne ait 10 dönümlük kamyon garajını aldık, projelerimiz çizildi her şey hazır inşaata başladık. İnşallah önümüzdeki kampanyada zeytinlerimizi yeni depomuza koyacağız. Zeytinin başkenti Gemlik'e ve kooperatifimize yakışır bir depolama tesisi yapmanın vermiş olduğu gurur ile 2017 / 2018 iş yılı olağan genel kurulumuzun ortaklarımıza ve kooperatifimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.