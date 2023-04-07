Zeytin üreticisine çifte bayram

Marmarabirlik, 2022/2023 ürün alım kampanyasında alınan ürün bedellerinin tamamının 14 Nisan'da ödeneceğini ve ortaklara toplam 351 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

2022/2023 ürün alım kampanyasında 1 milyar 362 milyon TL tutarında 55 bin 500 ton ürün alımı yapan Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarına 1 milyar 11 milyon TL tutarında ödeme yaptı. Ürün bedellerinin yüzde 50'sini kampanya içinde peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, üreticiye destek olmak amacıyla kalan ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sini 3 Mart 2023 tarihinde ödedi. Marmarabirlik, kalan ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan Cuma günü ödeyeceğini açıkladı. Saat 00.00'dan itibaren ödemelerin ortakların Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Yapılacak 351 milyon TL ödemeyle birlikte ortaklara borcumuz kalmayacaktır. Yapılan ödemeyi bir başarı değil, sınav olarak görüyoruz. Sebebi de bu kampanya döneminde 1 milyar 362 milyon TL ürün bedeli, 110 milyon TL kimyasal gübre dağıtımı, 60 milyon TL zirai ilaç olmak üzere toplamda 1 milyar 532 milyon TL nakit çıkışı olmuştur. Şartların zorlanmaması gerekir. Eğer Marmarabirlik'in düzenli bir şekilde üreticiye destek vermesini istiyorsak, kurumun mali yapısı güçlü olmalıdır. Mali yapısı ne kadar güçlü olursa üreticisine o kadar çok destek olur” dedi.

2022/23 iş yılı ürün alım kampanyasını genel olarak değerlendiren Asa şunları söyledi:

“Marmarabirlik Yönetim Kurulu, son 20 yılın en yüksek rekoltesinin olduğu böyle bir yılda üreticimize sıkıntı yaşatmadan 55 bin 500 ton ürün almış ve işin üstesinden gelmiştir. Genel olarak firmaların finansa erişimde sıkıntı yaşadığı ve likidite sorununun olduğu bu dönemde Marmarabirlik üreticisini mağdur etmemiş, bugüne kadar olduğu gibi bu ürün alım kampanyasında da ortaklarının yanında olmuştur. Ürün bedelleri yapılan bu ödemeyle birlikte tamamlanmış olacaktır. Şimdi sırada işin satış kısmı var. Hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarla birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında hedefimiz 2 milyar 500 milyon lira ciro elde etmektir.”