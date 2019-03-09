Zeytinci kursiyerler sertifikalarını aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Kaymakamlığının önderliğinde Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Güzelyalı Çiftçileri Kalkındırma Derneği'nce 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında toplam 48 saat teorik ve pratik uygulamalı zeytin yetiştiriciliği ve budama kursu verildi. Kursa 70 çiftçi katıldı. Yapılan teorik ve pratik derslerin ardından imtihan yapıldı. 42 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Sertifika törenine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Sülün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü, Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Mudanya 150 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız katıldı. Kursiyerlere sertifikaları protokol mensupları tarafından takdim edildi.