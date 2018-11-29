Bursa’nın İznik ilçesinde, Selçuk Ortaokulu öğrencileri, İznik’in Kurtuluş gününe özel zeytinden Atatürk portresi yaptı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, Selçuk Ortaokulu öğrencileri, İznik'in Kurtuluş gününe özel zeytinden Atatürk portresi yaptı.
Selçuk Ortaokulu öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Hacer Şahin ile birlikte zeytinden Atatürk portresi yaptılar. İznik'in kurtuluş gününe özel olarak zeytin tanelerinden oluşan Atatürk portresi ilgi gördü.
Selçuk Ortaokulu öğrencileri Ayşe Yılmaz, Irmak Kamacı, Merve Ela Turgut ve Berra Orhan'ın 5 gün süren çalışmasıyla ortaya çıkan zeytinden Atatürk portresi, Milli İrade Meydanı'nda sergilendi.