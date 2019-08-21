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Zeytine tane desteği verilecek

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Bursa ziyaretinde bir araya geldi.

Bölgeden taleplerin ve önceliklerin paylaşıldığı ziyarette Işık, zeytin üreticisine müjde verdi. Zeytine tane bazında destek verilecek.


Bakan Pakdemirli, ülke geneli ve Bursa ile alakalı tarım çalışmalarını aktardı. Milletvekili Zafer Işık, ''Bölgemiz, zeytin üretiminde markadır. Zeytine ve zeytinciye teşvik konusunda da vekil olduğumuz günden bugüne taleplerimizi iletmiştik. Bakanımız bu meseleye olumlu yaklaştı ve 2020 yılından sonra zeytine üründe tane bazında destek verileceğini ifade etti. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın talebi ile gündeme aldığımız konuda önemli bir noktaya geldik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum, üreticimize hayırlı olsun'' dedi.

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